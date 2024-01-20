Umut Nayir: Mert abiyi uzaktan avlamak kolay değil Pendikspor'un yeni transferi Umut Nayir, Beşiktaş galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Pendikspor, Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 4-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Umut Nayir, "Maç iki taraf açısından da çok zordu. Rüzgarla birleşen bir yağmur vardı. Hem Beşiktaş hem de Pendikspor taraftarına teşekkür ediyorum buraya geldikleri için. Golü erken atınca biraz daha karşılamaya geçtik. İkinci yarıda Beşiktaş biraz daha risk almaya başlayınca fırsatlar önümüze geldi" dedi.

"Mert abiyi uzaktan avlamak kolay değil"

30 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Güzel bir gol oldu. Genelde ceza alanı içinden gol atan bir oyuncuyum. Mert abiyi uzaktan avlamak kolay değil" sözlerini sarf etti.