Umut Nayir yerde kaldı, Pendikspor penaltı bekledi Fenerbahçe'nin Pendikspor'u 4-1 yendiği maçın son dakikalarında yaşanan pozisyonda konuk takım kırmızı-beyazlılar penaltı bekledi. Umut Nayir'in yerde kaldığı pozisyonda hakem Kadir Sağlam oyunu sürdürdü.

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Süper Lig'in 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 4-1'lik Fenerbahçe galibiyeti ile tamamlandı.

Ev sahibi Fenerbahçe'nin gollerini Mert Hakan Yandaş, Batshuayi (p), Ferdi Kadıoğlu ve İrfan Can Kahveci kaydederken, Pendikspor'un golünü Halil Akbunar kaydetti.

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Pendikspor futbolcusu Welinton, 61 ve 71. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

90+1. dakikada ise Lusamba ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

Umut yerde kaldı, Pendikspor penaltı bekledi

Bu maçın son dakikasında yaşanan bir pozisyon ise sosyal medyada gündem oldu.

Lusamba'nın kırmızı kart görüp oyun dışı kaldığı anın hemen öncesinde sarı-lacivertli takımın ceza sahası içerisinde İrfan Can Kahveci ve Umut Nayir'in girdiği ikili mücadele sonrasında Pendiksporlu Umut yerde kaldı.

Yaşanan bu pozisyonda kırmızı-beyazlılar penaltı beklerken hakem Kadir Sağlam oyunu devam ettirdi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)