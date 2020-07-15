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    Umut Nayir'in test sonuçları negatif çıktı

    24 Haziran'da koronavirüse yakalanan ve o tarihten bu yana takımdan uzak kalan Umut Nayir, test sonuçlarının ilk defa negatife döndüğünü açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 15.07.2020 - 11:36
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    Umut Nayir'in test sonuçları negatif çıktı

    Beşiktaş'ta Adem Ljajic ile birlikte koronavirüse yakalanan ve haftalardır maça çıkamayan Umut Nayir'den iyi haber geldi.

    KALAN MAÇLARDA YOK

    Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan forvet oyuncusu, test sonuçlarının ilk defa negatife döndüğünü duyurdu.

    Umut, TFF protokolüne göre kalan haftalarda forma giyemeyeceğini söyledi.

    İşte Umut'un sözleri:

    Umut Nayir'in test sonuçları negatif çıktı #1

    Umut Nayir'in test sonuçları negatif çıktı #2

    Umut Nayir'in test sonuçları negatif çıktı #3

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