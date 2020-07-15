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Umut Nayir'in test sonuçları negatif çıktı

Umut Nayir'in test sonuçları negatif çıktı

24 Haziran'da koronavirüse yakalanan ve o tarihten bu yana takımdan uzak kalan Umut Nayir, test sonuçlarının ilk defa negatife döndüğünü açıkladı.