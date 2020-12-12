Umut, Süper Lig tarihinde en çok oynayan 3. futbolcu olacak

Umut, Süper Lig tarihinde en çok oynayan 3. futbolcu olacak

Fenerbahçe maçında kariyerinin 490. maçına çıkacak olan Umut Bulut, Süper Lig tarihine geçecek.

Süper Lig kariyeri boyunca Ankaragücü, Trabzonspor, Galatasaray, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor formaları giyen Umut Bulut, bu hafta Fenerbahçe karşısında da oynarsa 490. kez görev yapmış olacak.

Umut Bulut böylece lig tarihinde en çok maça çıkan üçüncü oyuncu unvanına sahip olacak

1. OĞUZ ÇETİN, 2. RIZE ÇALIMBAY

Lig tarihinde Oğuz Çetin 503 maç ile ilk sırada yer alırken Rıza Çalımbay 494 maç ile bu alanda ikinci sırada yer alıyor. 1983 doğumlu oyuncu bu sezon Rıza Çalımbay ve Oğuz Çetin'in rekorlarını kırabilecek fırsata sahip.

Umut Bulut geride kalan dönemde attığı 161 golle aynı zamanda lig tarihinde en çok gol atan 9. oyuncu konumunda yer alırken, sezon başında Burak Yılmaz'ın Lille takımına transfer olması ile birlikte hali hazırda faal olarak Süper Lig'de oynayan en golcü isim.