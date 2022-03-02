Ünal Aysal başkanlık adaylığı iddialarına yanıt verdi

Galatasaray'da yeniden başkan adaylığı konuşulan Ünal Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor." dedi.

Eski Galatasaray Başkanı Ünal Aysal'ın yeniden aday olacağı ve önümüzdeki hafta bazı üyelerle bir araya geleceği iddia edildi.

Ünal Aysal bu iddialarla ilgili olarak Akşam Gazetesi'ne konuştu.

Aysal, "Şu anda böyle bir durum ve ihtimal yok. Galatasaray'ın bir başkanı var ve mevcut yönetimin bir seçim niyeti de görünmüyor. Bunlar bence şimdilik dedikodu boyutunu aşmayan söylemler.

"KİMSEYLE ÖZEL BİR GÖRÜŞMEM YOK"

Kimseyle özel bir görüşmem yok. Sadece Galatasaray derneklerinden bir tanesinin olağan bir toplantısına davet edildim. Oraya katılıp dostlarımı göreceğim." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu ay içerisinde kritik bir mali genel kurul yapılacak. Başkan Burak Elmas'ın ibra edilip edilmeyeceği ise merak konusu.