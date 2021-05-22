Galatasaray eski başkanı Ünal Aysal Fatih Terim'le ilgili, "Galatasaray sıkıntıya düştüğünde onu çağırdığınızda, tıpış tıpış gelecek ve o görevi yapacak." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, seçim süreci, seçim sonrası yapılanma, kendi dönemindeki gelişmeler ve kulübün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Ünal Aysal, başkanlığı döneminde görevine son verilen teknik direktör Fatih Terim ile ayrılıncaya kadar sorun yaşamadığını belirtti.

Terim'in sözleşmesini planlı bir şekilde feshetmediğini aktaran Aysal, "Fatih hoca ayrılıncaya kadar bizim hiçbir gerilimimiz olmadı. Fatih hocaya ayrılmadan önce 3 senelik kontrat teklif ettim. Kendisi, 'Ne güzel birer sene gidiyorduk. Birden bire 3 senelik teklif nereden çıktı?' dedi. Benim yönümden kasıtlı, planlı bir şekilde Fatih hocayı gönderme yoktu.

Ünal Aysal: Galatasaray sıkıntıya düştüğünde Fatih Terim tıpış tıpış gelecek İZLE



"BENİM İÇİN DE SÜRPRİZ OLDU"

Benim için de sürpriz oldu. Hatta ertesi gün ben teknik direktör arayışına çıktım, herkesin kapısını çaldım. Hazırlıklı olsaydım bir anda yeni teknik adamı getirirdim ve bu kadar da uğraşmazdım." ifadelerini kullandı.

"FATİH HOCA GALATASARAY'A YARARLI OLMUŞ BİR İNSAN"

Aysal, mevcut başkan adaylarının Terim ile ilgili yaptığı açıklamaların zamanlamasını yanlış olarak değerlendirerek, "Fatih hoca, Galatasaray'a yararlı olmuş bir insan. Galatasaray'ın tarihinde yer edindi. Bu kadar sene hiçbir teknik direktör görev almadı. Ancak hepimizin bir kullanım süresi var. İlaçların son kullanma tarihi olduğu gibi insanların da var. Bu yararlılık süresi demek. O yararlılığımızı bir sektörde kaybettiysek şu anda benim yapmaya çalıştığım gibi başka bir sektörde gerçekleştirmemiz mümkün. Arkadaşlarımızın hiçbirinin beyanatlarına diyeceğim yok ama erken yapılmış, zamanlaması yanlış bir açıklama.

"GALATASARAY ÇAĞIRDIĞINDA TIPIŞ TIPIŞ GELECEK"

Fatih hoca divan kurulu üyesi. Onun da görevleri var. Galatasaray sıkıntıya düştüğünde onu çağırdığınızda, tıpış tıpış gelecek ve o görevi yapacak. Bunun için peşinen deklarasyonlarla özel bir formül arama gerekliliği, bence bu etapta fuzuli." diye konuştu.



