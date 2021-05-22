Ünal Aysal: Mustafa Cengiz Galatasaray'a zarar verdi

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal yaptığı açıklamada, Mustafa Cengiz'in Galatasaray'a zarar verdiğini söyledi.

Galatasaray'ın eski başkanı Ünal Aysal, seçim süreci, seçim sonrası yapılanma, kendi dönemindeki gelişmeler ve kulübün geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanlığı yaklaşık 7 sene önce bırakan Ünal Aysal, aradan geçen sürede sarı-kırmızılı kulüple bağını hiç koparmadığını belirterek, "Hiçbir Galatasaray başkanının görevden ayrıldıktan sonra işi bitmiyor.

"GALATASARAY'DAN UZAKLAŞMADIM"

Gönül bağlarının yanı sıra bir de sosyal sorumluluklar var. Ben de bu sosyal sorumluluğum gereği hiçbir şekilde Galatasaray'dan uzaklaşmadım. Bugün de Galatasaray'ın gerçeklerini diğer arkadaşlarım ve dostlarım gibi yaşıyorum." diye konuştu.

"BENİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN GALATASARAY'IN KURUMSAL YAPISI"

Aysal, seçimli genel kuruldan önce, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyen son 2 mali genel kurul toplantısının düzenlenmesi gerektiğini aktararak, "Benim için önemli olan her zaman Galatasaray'ın kurumsal yapısı. Galatasaray'ın örf ve adetleri, töreleri, yazılı veya yazılı olmayan kuralları vardır. Seçimden önce ve bir an evvel yapılması gereken, koronavirüs nedeniyle düzenlenemeyen mali genel kurulların birleştirilerek gerçekleştirilmesi.

"ÖNCE MALİ GENEL KURUL YAPILMALI"

Bu yapılmadan seçime gidilmesi son derece sakıncalı. Görevi bırakacak arkadaşların ileride daha huzurlu ve rahat bir dönem geçirebilmeleri için, kendilerini mesuliyetlerinden kurtulmuş ve temizlenmiş olarak görme hakları var. Onlara bu hakkı tanımamız lazım. Önce mali genel kurulların yapılıp, hemen akabinde seçime gidilmesi bence daha uygun olacaktır." ifadelerini kullandı.

"NE KADAR ADAY OLURSA O KADAR İYİ OLUR"

Çok adaylı bir seçimin Galatasaray'a fayda sağlayacağına değinen Aysal, "Demokrasiye inanan bir insanım. Ne kadar aday olursa o kadar iyi olur. Adaylar birbirinden korkmamalı. Kıyasıya bir yarışın Galatasaray'ın faydasına olacağını düşünüyorum. Çatı aday formülüne bugüne kadar inanmadım.

Bugün için de gerekli olduğunu zannetmiyorum. Arkadaşlar aday olsun, biz de gidip oylarımızı kullanalım. Galatasaray genel kurulunun bir töresi var. Genel kuruldan yanlış karar çok az çıkar. Bizler yöneticiler olarak hata yaparız ancak genel kurullarda müşterek akıl var. Kararları da genellikle doğru çıkıyor." şeklinde görüş belirtti.

Ünal Aysal, mevcut başkan Mustafa Cengiz döneminde kulübün örf ve adetlerini kaybettiğini savundu.

"Galatasaray'da uzun zamandır bir gerilim var. Eski bir başkan olarak, mevcut başkan Mustafa Cengiz'e bir tavsiyeniz olur mu?" şeklindeki soru üzerine Aysal, şunları kaydetti:

"ÖRF VE ADETLERİ MUSTAFA BAŞKAN ZAMANINDA KAYBETTİK"

"Mustafa başkan 3 senedir görevde. Bence artık gerekli donanıma ve deneyime sahip. Etik olarak ben ona bir şey tavsiye edemem. Bir dost olarak görüşüp sohbet edebilseydim, kendisine, 'Galatasaray'da her şeyden önce etik değerlere, örf ve adetlere çok dikkat etmek gerekir." derdim. Başkanlar eskiden buna çok dikkat ederdi. Ben de çok dikkat ettim. Bana kalırsa Galatasaray'ın bu alışkanlığını Mustafa başkan zamanında kaybettik.

Galatasaray'da uzlaşma organları vardır. Divan kurulu ve genel kurula dönüp oradan destek alması gerekirdi. Bunu yapacağına, karşılıklı bir hasım ilişkisi başladı.

"GALATASARAY'A ZARARLI OLDU"

Bu da Mustafa başkana faydalı olmadı. Galatasaray'a ve kurumsal yapıya çok zararlı oldu. İnşallah bundan sonra gelecek yönetimler gerekli onarımı yapar ve camiamızı yeniden birleştirecek adımları atarlar."