Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım'ın söylediği sözler olay oldu

Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım'ın söylediği sözler olay oldu

Aziz Yıldırım ve Ünal Aysal'ın geçmiş yıllarda söylediği sözler sosyal medyanın gündemine oturdu.

Avrupa’da 12 büyük kulübün ortak açıklamasıyla Avrupa Süper Ligi’nin kurulması resmen gerçekleşti. İspanya'dan Real Madrid, Barcelona ve Atletico Madrid, İngiltere'den Liverpool, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Chelsea ve Tottenham Hotspur, İtalya'dan ise Juventus, Inter ve Milan kulüplerinden yapılan ortak açıklamayla Avrupa Süper Ligi'nin kurulması kararı duyuruldu.

Bu açıklamanın ardından futbolseverler sosyal medyada konuyu sürekli tartışır durumda. Konuyla ilgili olarak eski başkanlar Ünal Aysal ve Aziz Yıldırım'ın zamanından yapmış oldukları açıklamalar gündem oldu.

ÜNAL AYSAL: AVRUPA'DA SÜPER LİG KURACAĞIM

Bir dönem Galatasaray başkanlığı yapan Ünal Aysal, Londra'da katıldığı bir platformda 5-6 yıl içinde Avrupa'da 20 takımlı bir Süper Lig kurmayı istediğini söylemişti.

AZİZ YILDIRIM: UEFA ÇATIRDAYACAK

Fenerbahçe 'nin unutulmaz başkanlarından biri olan Aziz Yıldırım da basın mensuplarıyla yaptığı konuşmada, "Oğlum ne dedim, UEFA çatıdayacak, bekleyin acele etmeyin. Daha neler çıkacak altından." ifadelerini kullanmıştı. 2 eski başkanın bu konuşmaları sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve futbolseverler tarafından sıkça paylaşıldı.