Ünal Aysal'dan Fatih Terim açıklaması

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Fatih Terim'le ilgili yaptığı açıklamada, "Bu seneye başlarken hocayla anlaşmayı uzatmaması gerekirdi. Mantıklı olan buydu" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da kötü gidişat devam ederken, sarı-kırmızılılarda Fatih Terim'in gönderilmesinin yankıları devam ediyor.

Konuyla alakalı Galatasaray eski başkanlarından Ünal Aysal, Milliyet'e konuştu.

Terim'in ayrılığıyla ilgili Aysal, "Bu konuda Galatasaraylılar beni bir taraf olarak görebilirler. Ben burada mümkün olduğu kadar tarafsız bir cevap vermeye çalışacağım. Hepimizin bir faydalı olma süreci var bu hayatta, iş hayatımızda, özel hayatımızda. Bu süreçler bittiği vakit ya kendimizi yenileyeceğiz ya da kaybolup gideceğiz.





"SEZONA BAŞLARKEN HOCAYLA DEVAM EDİLMEMELİYDİ"

Hocanın da son 3 senelik performansına baktığımız vakit, başarısız geçen bir 3 sene var. Yönetimin bunu göz önünde tutarak aslında yaptığı tek hata var. Bu seneye başlarken hocayla anlaşmayı uzatmaması gerekirdi. Mantıklı olan buydu. Ancak hocayla 3 senelik bir anlaşma yapıp ondan 5 ay sonra vazgeçmeleri, bence yönetimin gözden kaçırdığı bir detay ama önemli bir detay. Hocayı değiştirmek gerekiyor muydu? Bence net bir şekilde değiştirmek gerekiyordu. Çünkü büyük kulüplerin 1 seneden fazla başarısızlığa tahammülü olmaz. 2.sene hakkınız yok. Tolerans 1 senedir. Yöneticiler için de böyledir.





"BİZE ŞÖHRET KAZANDIRAN GALATASARAY'DI"

Şunu unutmayalım; biz hiçbir zaman kulübün önünde olamayız. Bizi, ismimizi yapan, şöhret kazandıran, cemiyet hayatında saygın bir yer yakalatan, bize bunu veren kendimiz değiliz. Galatasaray Kulübü. Galatasaray’ın olmadığı yerde bu tür haklarınız ve bu tip saygınlıklarınız gelişmez, olmaz. Onun için kendimizi hiçbir zaman kulübün önünde göremeyiz. Özetle, bu başkanın kararıdır. Bu kararı istediği gibi alır, istediği zaman alır. Buna hiçbirimizin müdahale hakkı yoktur. Bunu eğer tenkit edeceksek geç alınmış bir karar olduğu için tenkit edebiliriz. Yoksa karar olarak tenkit hakkımız yok." ifadelerini kullandı.