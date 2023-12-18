Ünal Aysal'dan Galatasaray'a Süper Kupa çağrısı

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Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Fenerbahçe, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek.

29 Aralık Cuma günü gerçekleşecek olan Süper Kupa finali öncesinde çeşitli açıklamalar geliyor.

Galatasaray'ın eski başkanlarından Ünal Aysal, Süper Kupa maçının Suudi Arabistan'da oynatılması konusunda konuştu.

"Ben olsam takımı sahaya çıkarmam"

Sarı-kırmızılıların TFF'nin Suudi Arabistan kararına tepki vermesi gerektiğini söyleyen eski başkan, şunları söyledi:

Süper Kupa finalinin bu özel senede Türkiye'de oynanması lazım. Anlaşma bile yapılmış olsa ya ertelenir ya da tazminatı ödenir. Başkanlar bir araya gelip çözüm bulmak zorunda. Suudi Arabistan ısrarı devam ederse ya bu sene oynanmaması ya da önümüzdeki seneye ertelenmesi lazım. Bu ikisi de olmuyorsa; Galatasaray Başkanı olsam Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan duruşu sergileyip takımı sahaya çıkarmam.