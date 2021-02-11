Ünal Karaman: Bizim önümüz aydınlık

Göztepe'nin yeni teknik direktörü Ünal Karaman, iyi yolda olduklarını söyledi.

Ünal Karaman, Adnan Süvari Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin ikinci devresinde maç içindeki istatistiki verilerde gelişme kaydettiklerini bildirdi.

Ligin ilk yarısına göre rakipten top kazanma sürelerini 13 saniyeden 8,7 saniyeye düşürdüklerini, rakiplerinin top kazanma süresinin 11,7'den 15,3'e yükseldiğini kaydeden Karaman, şöyle konuştu:

"Hep dedik ki futbolseverlere seyir zevki sunan bir Göztepe olalım. Benim saha içerisinde görev verdiğim oyuncu hiçbir zaman inandığı davadan, futbol karakterinden taviz veren oyuncu olamaz. Oynayan veya oynamayan diye farklı bir tavır içerisinde olması da söz konusu değildir. Her daim kendisini geliştiren bir takım olma yolunda çabamız artarak devam edecek. Bütün bunları yaparken fizik kalitemizin hep üst düzeyde olması gerekiyor."

"HEP BERABER ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ"

Karaman, hayatının hiçbir döneminde şansla iş yapmadığını belirterek, şunları aktardı: "Bulunduğumuz koltuk her daim bize güç verdi ama bulunduğum her noktada o koltuğa güç veren oldum. Oyuncular benim kardeşim, camia içerisindeki ağabeylerim, saygı duyduğum büyüklerim. Küçükler de benim kardeşim. Onun için profesyonel yapı içinde düşünen olmadığım için ve Göztepe Kulübü gibi güzel bir kulübün teknik direktörü olduğum için bütün samimiyetimle söylüyorum. Bizim önümüz aydınlık. Zor bir süreç biliyoruz ama görünen o ki oyuncularımızla beraber bu camianın vereceği destekle beraber bunların üstesinden geleceğiz."