Ünal Karaman'ın eşinden Mehmetçik için resim sergisi

Teknik Direktör Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman'ın resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Resimlerin geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.

Ünal Karaman'ın eşi Pınar Karaman, daha önceden Prof. Dr. Mehmet Çınar ile geçtiğimiz sene ortak bir sergi gerçekleştirmişti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve 14 Mart Tıp Bayramı için Tınaztepe Galen Hastanesi'nde gerçekleştirilen sergide Pınar Karaman daha önce ikisi Paris'te olmak üzere 27 kişisel sergi ile 14 karma sergide yer almıştı.

GELİR MEHMETÇİK VAKFI'NA BAĞIŞLANACAK

Pınar Karaman'ın yeni resim sergisi sanatseverlerin ziyaretine açıldı ve 30 Mart'a kadar Maji Art Gallery'de ziyaret edilebilecek. Resimlerin geliri Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak.