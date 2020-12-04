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    Union Berlin, Karius'u gönderiyor

    Union Berlin, Karius'u gönderiyor

    Alman kaleci Loris Karius için kiralık olarak kadrosunda bulunduğu Union Berlin'den ayrılık ihtimali doğdu.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 19:40
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 19:46
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    Yeniden Almanya'ya dönen kaleci Loris Karius, beklediği formayı bir türlü alamadı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'tan ayrılan oyuncu, Union Berlin'e de veda edebilir.

    Karius, takımda Andreas Luthe'nin gerisinde kaldı ve halen forma şansı bulamadı.

    Union Berlin, Karius u gönderiyor #1

    AYRILIK İHTİMALİ

    Union Berlin teknik direktörü Fischer'in, Luthe'den memnun olması nedeniyle Karius formaya uzak görünüyor.

    Bu gidişat devam ettiği taktirde Liverpool'dan kiralanan kalecinin zamanından önce ayrılması bekleniyor.

    Sezon sonunda Liverpool'a dönecek olan Karius, Kırmızılar'da kalamasa bile performans gösterebileceği bir yere giderek kendisini kanıtlamak istiyor.

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