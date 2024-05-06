Union Berlin, Nenad Bjelica ile yollarını ayırdı Sezona Trabzonspor'da başlayan teknik direktör Nenad Bjelica, bordo mavili takımın ardından transfer olduğu Union Berlin'de tutunamadı. Bundesliga'da kümede kalma savaşı veren Alman ekibi, Bjelica'nın sözleşmesini feshetti.

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Almanya Bundesliga'da kümede kalma mücadelesi veren Union Berlin'de, teknik direktör değişikliği yaşandı.

Alman ekibi Nenaj Bjelica ve teknik ekibinin görevine son verdi.

Union Berlin'de sezonun bitimine iki hafta kala Bjelica'dan boşalan koltuğa U19 takımının çalıştırıcısı Marco Grote oturacak.

"Görevi sabırsızlıkla bekliyorum"

Geçici olarak Union Berlin'in teknik direktörlüğüne getirilen Grote, kendisinin ve ekibinin karşılaşacağı zorlukların farkında olduklarını belirterek şunları dedi:

Görevi sabırsızlıkla bekliyorum ve küme düşmeyi önleyeceğimize inanıyorum. Takımımızı iyi tanıyorum ve güçlerimizi birleştirirsek başarılı olacağımızı biliyorum.

22 maçta 6 galibiyet aldı

Sezona Trabzonspor'da başlayan Nenad Bjelica, geçtiğimiz ekim ayında bordo-mavili takımdan ayrıldıktan 1.5 ay sonra Union Berlin'in başına geçmişti.

Alman takımında 22 maça çıkan Bjelica 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı.