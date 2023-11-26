Nenad Bjelica, Union Berlin'in yeni teknik direktörü oldu Trabzonspor'dan ayrılan Nenad Bjelica'nın Şampiyonlar Ligi'nde de boy gösteren Alman ekibi Union Berlin'in başına geçti.

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11 Ekim tarihinde istenilen sonuçların gelmemesi üzerine Trabzonspor'a veda eden Nenad Bjelica'nın teknik direktörlük kariyerindeki yeni takımı netleşti.

Bordo-mavili takımdaki görevini Abdullah Avcı'ya bırakan Bjelica'nın yeni durağı Almanya Bundesliga ekibi Union Berlin oldu.

Bu sezon ligde başarısız sonuçlar alan ve 17. sırada yer alan Berlin ekibi, ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde de grubunda son sırada yer alıyor.

"Hoş geldin Bjelica"

Urs Fischer'in görevine son verilmesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Union Berlin'in Bjelica'da karar kıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'Hoş geldin Bjelica' ifadeleri kullanıldı.

1.5 puan ortalaması tutturmuştu

Nenad Bjelica, 18 Nisan 2023 tarihinde Trabzonspor'un yeni teknik direktörü olmuştu.

Bjelica, bordo-mavili takımın başında çıktığı 16 resmi maçta 8 galibiyet 8 mağlubiyet elde ederken, bu maçlarda 1.5 puan ortalaması yakaladı.