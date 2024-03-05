Union SG - Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu Union Saint Gilloise-Fenerbahçe maçını Portekizli hakem João Pinheiro’nun yöneteceği açıklandı.

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Fenerbahçe'nin Union Saint-Gilloise deplasmanda karşılaşacağı UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçı hakemi Portekizli Joao Pinheiro oldu.

Yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak VAR görevinde Tiago Martins, AVAR görevinde Hugo Miguel olacak.

Daha önce 3 takımın maçını yönetti

Joao Pinheiro'nun Türk takımlarına karşı yönettiği müsabakalar:

31 Ağustos 2023

Beşiktaş 1-0 Dinamo Kiev

4 Ağustos 2022

Fenerbahçe 3-0 Slovacko

25 Temmuz 2019

Yeni Malatyaspor 2-2 O.Ljubljana