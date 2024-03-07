Union SG - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında Belçika'nın Union Saint-Gilloise takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
RSC Anderlecht Stadı'nda (Lotto Park) oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele Exxen'de yayınlanacak.
Portekiz Futbol Federasyonu'ndan hakem Joao Pinheiro yöneteceği karşılaşmada Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde H Grubu'nu lider tamamlayarak direkt son 16 turuna katılmaya hak kazanan sarı-lacivertliler, ilk maçında avantajlı bir skor arayacak.
Müsabakanın rövanşı, 14 Mart Perşembe günü Ülker Stadı'nda oynanacak.
Muhtemel 11'ler
Union SG: Moris, Sykes, Burgess, Machida, Terho, Rasmussen, Sadiki, Puertas, Montes, Eckert, Amoura.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, Cengiz, Szymanski, Tadic, Dzeko.
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