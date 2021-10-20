Ünlü analiz sitesinden Süper Lig kehaneti

Dünyaca ünlü analiz sitesi Euro Club Index'in Süper Lig tahminleri güncellendi. Son analiz raporuna göre Trabzonspor'un 77 puanla şampiyon olacağı tahmin edildi.

Avrupa liglerinde takımların mevcut form ve kadro durumlarını analiz ederek şampiyon takım ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminler yapan Euro Club Index sitesi, Süper Lig için tahminlerini güncelledi.

ŞAMPİYON TRABZONSPOR

Site, lig sonunda Trabzonspor'un şampiyon olacağını; Rizespor, Kasımpaşa, Göztepe ve Giresunspor'un küme düşeceğini iddia etti.

Öte yandan kehanete göre; Fenerbahçe 72 puanla ikinci olurken Galatasaray averajla üçüncü, Beşiktaş ise 68 puanla 4. sırada yer aldı.