Ünlü hakem eleştirmenleri Sivasspor - Galatasaray maçını yorumladı Süper Lig'in erteleme haftasında Galatasaray, Sivasspor deplasmanında 2 puan bıraktı. Maçtaki tartışmalı pozisyonları hakem yorumcuları değerlendirdi.

ensonhaber.com

Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'la 1-1 berabere kalarak şampiyonluk yarışında 2 puan geriye düştü.

Sarı-kırmızılı ekip, maç içinde 3 pozisyonda penaltı bekledi. Eski hakemler tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.

İşte o yorumlar...

Erman Toroğlu

Süre ilerledikçe Galatasaray'da panik başladı. Nitekim golü de yediler. Penaltı, net penaltı… Ama bir başka pozisyon daha var. Sivaslı oyuncu kendi ceza sahası içinde sırtüstü yere düşüyor. Düşerken topun nerede olduğunu görmüyor. Hissediyor mu bilemem, yere düştükten sonra kollar açık top koluna geliyor. Son anda topu görüp oynuyor mu oynamıyor mu? Günahı boynuna.

Öyle bir pozisyon ki hakem çok yakın, bunu en iyi çözecek adam o. Biz kamerayla ne kadar uğraşsak, yerdeki futbolcunun vücut dili ve ne yaptığını en iyi o hisseder. Bu pozisyona net penaltı ya da penaltı değil deme şansımız yok. Bir tek şey deriz, hakemin de futbolcunun da günahları boynuna.

(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır.)

Ahmet Çakar

Türk futbolunda gün geçmiyor ki bir hakem faciası yaşanmasın. Dün akşam da Galatasaray'ın net iki penaltısını vermeyen Zorbay Küçük, ciddi hatalar yaptı. Aslında Galatasaray oyuna iyi başladı ama iki topu direkten döndü. Sonra oyun rölantiye döndü fakat devre biterken Kerem Demirbay'ın golüyle Galatasaray öne geçti.

"Karar mutlak penaltı..."

İkinci yarı iki takım açısından da maç kontrollüydü. Fakat devreye hakem Küçük girdi. Sivas lehine verdiği penaltı mutlak doğru. Ama Galatasaray'ın bence verilmeyen iki net penaltısı var. Halil Dervişoğlu, Sivas ceza sahasında savunma oyuncusu topla çıkarken topa dokunuyor, savunma oyuncusu yere düşerken de sağ eliyle topa müdahale ediyor. Karar mutlak penaltı ama VAR da devreye girmedi.

"Kerem Demirbay'la verilmeyen penaltı"

Yine Galatasaray'ın Kerem Demirbay'la verilmeyen bir penaltısı var. Ceza alanının sol köşesinde çok net bir şekilde Demirbay'ın topuğuna bir müdahale yapılıyor. Flu görünen pozisyon aslında mutlak penaltı. İşte gördünüz mü bir hakem bir maçı nasıl bir yerden alıp, diğer bir yere verebiliyor.

Yayıncı kuruluş yorumcuları ne dedi?

BeIN Sports'ta yayınlanan Trio programında tartışmalı pozisyonlar masaya yatırıldı.

Halil Dervişoğlu'nun ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı yok devam kararı doğru

Deniz Çoban: Penaltı yok devam kararı doğru

Bahattin Duran: Penaltı yok devam kararı doğru

Kerem Demirbay'ın pozisyonu

Burak'ın Kerem Demirbay'a müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı yok devam kararı doğru

Deniz Çoban: Penaltı yok devam kararı doğru

Bahattin Duran: Penaltı yok devam kararı doğru

Abdülkadir'in elle müdahalesi var mı?

Abdülkadir yere düşerken topa elle müdahale ediyor mu, devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Penaltı yok devam kararı doğru

Deniz Çoban: Abdülkadir düşerken kolunu çok açıyor, penaltı verilmeliydi.

Bahattin Duran: Penaltı yok devam kararı doğru