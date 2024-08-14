Ünlü yorumcu ateş püskürdü: Onu bir daha Kadıköy'e almayın Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Lille'e elendiği maç sonrası futbol yorumcusu Nihat Kahveci, büyük bir öfkeyle maçın değerlendirmesini yaptı. Kahveci, özellikle talihsiz anlar ve taraftar davranışları konusunda sert eleştirilerde bulundu.

Haber Merkezi

Futbol yorumcusu Nihat Kahveci, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'nin Lille'e elendiği maçın ardından sert açıklamalarda bulundu.

Kontraspor YouTube kanalında konuşan Kahveci, maçla ilgili düşüncelerini dile getirdi.

Maçın zorluk derecesine değinen Kahveci, "Son dönemlerde bu kadar yorulduğum bir maç hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

"TALİHSİZ BİR AN FENERBAHÇE'Yİ ELEDİ"

Kahveci, maçın kritik anını şu sözlerle anlattı:

Talihsiz bir an, top Oosterwolde'nin eline çarptı ve Fenerbahçe elendi.

FERDİ KADIOĞLU'NA ÖVGÜ

Ferdi Kadıoğlu'nun performansını da değerlendiren Kahveci, "Bu senenin üretilmiş en iyi robotu." diyerek oyuncuyu övdü.

Ayrıca, Fred'in eksikliğinin maçı olumsuz etkilediğini ve Fenerbahçe'nin beklentilerinin ötesinde bir oyun sergilediğini belirtti.

"FERDİ KADIOĞLU'NUN TRANSFERİ GERÇEKLEŞEBİLİR"

Brighton'ın Ferdi Kadıoğlu'na olan ilgisine de değinen Kahveci, "Ferdi için 35 milyon euro gibi bir para konuşuluyor. Artık Şampiyonlar Ligi de yok. Bana bu transfer gerçekleşecek gibi geliyor." dedi.

"O TARAFTARI KADIKÖY'E ALMAYIN"

Lille kalecisi Lucas Chevalier'e isabet eden yabancı cisimle ilgili tepkisini dile getiren Nihat Kahveci, "O taraftarı Kadıköy'e değil, Türkiye'de hiçbir stada almamalılar. Bir kişi yüzünden bu atmosferi kahretmeye kimsenin hakkı yok." diyerek tepkisini gösterdi.