Urs Meier derbinin tartışmalı pozisyonlarını yorumladı

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Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Beşiktaş Kulübü, derbiye İsviçreli eski FIFA hakemi Urs Meier’i davet etti.

Meier, derbinin kritik pozisyonlarını analiz etti ve anlık olarak bu analizler siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

URS MEIER'İN YORUMLARI

25' Urs Meier: Beşiktaş'ın tehlike yaratabileceği bir atağı önlediği için Ernest Muçi'ye yapılan faulde rakip oyuncuya sarı kart verilmeliydi.

38' Urs Meier: Ernest Muçi'nin attığı golün iptal edilmesi kararı doğru. Golün asistini yapan oyuncu Gedson Fernandes, ofsayt pozisyonunda topa sahip oldu.

İlk yarı değerlendirmesi | Urs Meier: Hakemin ilk yarıdaki performansı genel olarak iyiydi. Hakem, Frankowski'ye kırmızı kartı VAR daveti olmadan göstermeliydi.

55' Urs Meier: Hakemin Svensson'a gösterdiği sarı kart doğru.

66' Urs Meier: Gol temiz.

80' Urs Meier: Barış Alper, Masuaku'nun ayağına bastı. Barış Alper'e ikinci sarı karttan kırmızı kart verilmeliydi.

85' Urs Meier: Chamberlain'e yapılan müdahalede rakip oyuncunun topla oynama niyeti yok. Hakem sarı kart göstermeliydi.

90' Urs Meier: Beşiktaş, Semih'le tehlikeli bir pozisyon bulabilirdi. Hakem ofsayt vermeyerek oyunu devam ettirmeliydi.

BEŞİKTAŞ, DERBİDEN ÖNCE PAYLAŞMIŞTI

Siyah-beyazlılar, maçtan önce Meier'in VAR monitörü yanındaki fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Siz getirmediniz, biz getirdik! Dünyaca ünlü eski hakem Urs Meier, Tüpraş Stadyumu'nda" notunu düşmüştü.