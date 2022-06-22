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    Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi

    TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktör Ümit Karan dönemi sona erdi.
    • 22.06.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 17:43
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    Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi

    TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı.

    Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ümit Karan'ın sözleşmesinin, karşılılık anlaşmayla feshedildiği belirtildi.

    Kulüpten teşekkür edildi

    Açıklamada, "Görevde olduğu sürece genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

    Uşakspor da Ümit Karan dönemi sona erdi #1


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