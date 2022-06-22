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Uşakspor'da Ümit Karan dönemi sona erdi
TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor'da teknik direktör Ümit Karan dönemi sona erdi.
- 22.06.2022 - 17:27
- Güncelleme : 22.06.2022 - 17:43
TFF 2. Lig ekiplerinden Uşakspor, teknik direktör Ümit Karan ile yollarını ayırdı.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ümit Karan'ın sözleşmesinin, karşılılık anlaşmayla feshedildiği belirtildi.
Kulüpten teşekkür edildi
Açıklamada, "Görevde olduğu sürece genç oyuncularımıza verdiği önem ve forma şansı ile ön plana çıkan Ümit Karan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.