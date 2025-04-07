Uşakspor'un başkanı takımı vincin üzerinden izledi

DHA
3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off potasındaki Uşakspor, evinde lider Muğlaspor'la 0-0 berabere kalarak yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.
Grupta son 3 haftaya 42 puanla takipçilerinin 3 puan önünde Play-Off hattında giren Uşak'ta başkan Doğukan Kurnaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle maçı tribünden izleyemedi.
MAÇI VİNÇ ÜZERİNDEN TAKİP ETTİ
Başkan Kurnaz, çareyi vinç kiralamakta buldu.
Uşak 1 Eylül Stadı'nda tribünlerin dolu olduğu karşılaşmayı Doğukan Kurnaz, stat dışından vinç üzerinden takip etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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