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Uşakspor'un başkanı takımı vincin üzerinden izledi

Uşakspor'un başkanı takımı vincin üzerinden izledi Uşakspor Başkanı Doğukan Kurnaz, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan aldığı hak mahrumiyeti cezası nedeniyle takımının Muğlaspor ile yaptığı maçı stat dışından vinç üzerinden takip etti.