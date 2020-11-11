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Utku Yuvakuran kendine güveniyor

Utku Yuvakuran kendine güveniyor

Beşiktaş'ta cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleye geçmesi beklenen Utku Yuvakuran, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde kendisine güvendiğini ifade etti.