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    Utku Yuvakuran kendine güveniyor

    Beşiktaş'ta cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun yerine kaleye geçmesi beklenen Utku Yuvakuran, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesinde kendisine güvendiğini ifade etti.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 12:06
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 12:13
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    Utku Yuvakuran kendine güveniyor

    Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun yokluğu sonrasında gözler Utku Yuvakuran'a çevrilmişti.

    "KALE EMİN ELLERDE"

    Başakşehir maçında Ersin'in sakatlığı nedeniyle kaleyi koruyacak olan Utku, "Kale emin ellerde. Kimsenin şüphesi olmasın en iyisini yapacağım. Kendime güveniyorum." ifadesini kullandı.

    Gaziantep mücadelesinde 2 gol yiyen Utku, Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında iyi performans göstermesi halinde hem kaleyi alma hem de devre arasında yapılacak transferin önüne geçme şansına sahip olacak.

    Utku Yuvakuran kendine güveniyor #1

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