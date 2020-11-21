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    Utku Yuvakuran: Sakattım ama takımı yalnız bırakamazdım

    Beşiktaş'ta Ersin'in cezalı olması sebebiyle ilk 11'de sahaya çıkan Utku Yuvakuran, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 21.11.2020 - 21:13
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    Utku Yuvakuran: Sakattım ama takımı yalnız bırakamazdım

    Beşiktaş kalecisi Utku, Başakşehir'i 3-2 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

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    Genç kaleci yaptığı açıklamada, "Haftanın ilk idmanında talihsiz bir sakatlık yaşamadım. Takımımı yalnız bırakmak istemedim. Tedavi oldum. Bu maça yetiştim. İlk yarı iyi oynadık, ikinci yarı 10 kişi kaldılar. Daha iyi oynayabilirdik. Skor üstünlüğü bizdeydi. Mutluyuz. Derbiye de bu mutlulukla daha iyi hazırlanacağız. İlk derbim olacak. Sakatlığım iyileşirse, daha iyiye giderse. Zor bir hafta olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Derbiyi de iyi tamamlamak isteriz." ifadelerini kullandı.

    Utku Yuvakuran: Sakattım ama takımı yalnız bırakamazdım #1

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