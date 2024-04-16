Uzaktan şut avcısı Hakim Ziyech

ensonhaber.com
Galatasaray'da Hakim Ziyech, bu sezon ligdeki 3 golünü de ceza sahası dışından kaydetti.
Sarı-kırmızılılar adına maçın seyrini değiştiren isim Hakim Ziyech oldu. Hatay maçında formasını alan Faslı oyuncu kötü performansı sonrasında oyundan çıkarılmıştı.
Dün kulübede başlayan Ziyech, ikinci yarıda oyuna girer girmez maça damgasını vurdu. 31 yaşındaki hücumcu, dışarıdan rakibini avlarken bu sezon Galatasaray forması ile attığı 3 lig golünü de ceza sahasının dışından buldu.
2010-2011 yılından bu yana ilk
Deneyimli oyuncu 2010-11'den bu yana Galatasaray forması ile ilk 3 golünü de uzaktan atan ilk isim oldu.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış