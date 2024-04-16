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Uzaktan şut avcısı Hakim Ziyech

Uzaktan şut avcısı Hakim Ziyech Galatasaray'ın Faslı yıldızı Hakim Ziyech, 2010-11'den bu yana Galatasaray forması ile ilk 3 golünü de uzaktan atan ilk isim oldu.