Vaclav Cerny, Fenerbahçe derbisine hazırlanıyor

Beşiktaş, milli aradan sonra Fenerbahçe ile kritik bir puan mücadelesine çıkacak.

Siyah-beyazlıların bu maçtaki en önemli kozlarından biri Vaclav Cerny olacak.

Son 7 maçta gol katkısı yapamayan Cerny iki asiste imza atabildi.

FENERBAHÇE DERBİSİNE ÖZEL OLARAK HAZIRLANIYOR

Çek Cumhuriyeti Milli Takımı’ndan affını isteyen ve İstanbul’da çalışmalarını sürdüren Cerny, Fenerbahçe derbisine özel hazırlanıyor.

Cerny, Fenerbahçe’ye karşı Rangers ve Beşiktaş formalarıyla 4 maça çıkarken 2 galibiyet, 2 yenilgi yaşadı.

Deneyimli futbolcu bu maçlarda 4 gol attı, 1 kez de asist yaptı.

SARI-LACİVERTLİLERE KARŞI 4 GOLÜ VAR

Dört golün tamamını Kadıköy’de atan Cerny geçen sezon Rangers’ın 3-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi maçında 2 gol kaydetti.

Yıldız futbolcu, Beşiktaş’ın bu sezon 2-1 galip geldiği Türkiye Kupası grup maçında da rakip ağları iki kez havalandırmıştı.