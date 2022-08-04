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    Vaduz - Konyaspor Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    Temsilcimiz Konyaspor Vaduz deplasmanında avantaj peşinde.Maçın hangi kanalda yayınlanacağı gündeme geldi.İşte Vaduz - Konyaspor maçının yayınlanacağı o kanal..
    • 04.08.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 11:05
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    Vaduz - Konyaspor Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak?

    UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Konyaspor bugün deplasmanda Vaduz ile karşı karşıya geliyor.Maçın saat kaçta başlayacağı ve maçın yayınlanacağı kanal gündem oldu.

    Temsilcimiz deplasmanda avantajlı bir skor elde etmek için mücadele edecek.İlhan Palut yönetiminde güzel bir futbol oynayan ve Süper Lig'de üst sıralara oynayan bir takım haline gelen yeşil beyazlılar UEFA Konferans Ligi 2. ön eleme turunda BATE Borisov'u elemeyi başarmıştı.

    Vaduz - Konyaspor maçını televizyondan takip edecek olan futbolseverler maçın detaylarını araştırmaya başladı.İşta maçın başlama saati ve yayınlanacağı kanal..

    Vaduz - Konyaspor Konferans Ligi maçı hangi kanalda yayınlanacak? #1

    Vaduz - Konyaspor maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. ön eleme turu maçında oynanacak olan Vaduz - Konyaspor maçı bugün saat 21.00'de başlayacak.Mücadele A Spor kanalından naklen yayınlanacak..



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