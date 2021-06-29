Vahdettin Engin: Fenerbahçe Üniversitesi ile anlaşmadım

Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, görevinden ayrılacağını açıkladı.

Fenerbahçe taraftarı olarak bilinen ve Fenerbahçe'nin 1959 şampiyonluklarının geçerli sayılması gerektiği konusunda yaptığı açıklamalarla Galatasaraylılar'ın tepkisini çeken Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Vahdettin Engin, görevinden ayrılıyor.





"FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ İLE ANLAŞMADIM"

"Baskılar yüzünden Galatasaray Lisesi'ni bırakıyor, Fenerbahçe Üniversitesi ile anlaştı" şeklindeki iddialar üzerine konuşan Engin, şu açıklamayı yaptı:

"Bu konuda aslında şimdi yeni bir polemik yaratacak bir şey söylemek istemem. Çünkü daha önce Galatasaray camiası ile yaşadığım birtakım polemikler olmuştu. Benim Galatasaray Lisesi'ndeki görevlendirme sürem haziran sonu itibarıyla bitiyor. Ben yeni bir uzatma istemedim. Bu bir istifa değildir. Benim isteğime göre bu ayrılık olayı gerçekleşti. Sadece görevimin uzatılmasını istemedim. Marmara Üniversitesi'ne geri dönüyorum. Zaten bu dönemde Marmara Üniversitesi'nde dersler vermeye devam ediyordum. Onun dışında bir şey yok. Fenerbahçe Üniversitesi veya Koç Üniversitesi'nden bir teklif almadım. Bu söylemler nereden çıkıyor anlamıyorum."