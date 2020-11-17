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    Vakalar artınca Fatih Terim idmanı iptal etti

    Toplam 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugünkü antrenmanı iptal etti.
    • Haber Merkezi
    • 17.11.2020 - 15:13
    • Güncelleme : 17.11.2020 - 15:24
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    Vakalar artınca Fatih Terim idmanı iptal etti

    Galatasaray'da artan koronavirüs vakaları teknik heyeti telaşlandırdı.

    Teknik direktör Fatih Terim, 3 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıkınca, bugün antrenman yaptırmama kararı aldı.

    Sarı-kırmızılı kulüp, kısa süre önce yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalanan oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

    Testi pozitif çıkan beş isimden üçünün Omar, Babel ve Arda Turan olduğu biliniyor.

    Vakalar artınca Fatih Terim idmanı iptal etti #1

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