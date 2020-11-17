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- Vakalar artınca Fatih Terim idmanı iptal etti
Vakalar artınca Fatih Terim idmanı iptal etti
Toplam 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugünkü antrenmanı iptal etti.
- Haber Merkezi
- 17.11.2020 - 15:13
- Güncelleme : 17.11.2020 - 15:24
Galatasaray'da artan koronavirüs vakaları teknik heyeti telaşlandırdı.
Teknik direktör Fatih Terim, 3 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıkınca, bugün antrenman yaptırmama kararı aldı.
Sarı-kırmızılı kulüp, kısa süre önce yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalanan oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.
Testi pozitif çıkan beş isimden üçünün Omar, Babel ve Arda Turan olduğu biliniyor.