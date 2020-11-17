Vakalar artınca Fatih Terim idmanı iptal etti

Vakalar artınca Fatih Terim idmanı iptal etti

Toplam 5 futbolcunun koronavirüse yakalandığı Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, bugünkü antrenmanı iptal etti.

Galatasaray'da artan koronavirüs vakaları teknik heyeti telaşlandırdı.

Teknik direktör Fatih Terim, 3 futbolcunun daha test sonucu pozitif çıkınca, bugün antrenman yaptırmama kararı aldı.

Sarı-kırmızılı kulüp, kısa süre önce yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalanan oyuncu sayısının 5'e yükseldiğini duyurmuştu.

Testi pozitif çıkan beş isimden üçünün Omar, Babel ve Arda Turan olduğu biliniyor.