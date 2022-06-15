Valdas Ivanauskas'dan Milli Takım'a övgü

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında Türkiye Litvanya'yı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, "Türkiye'nin genç oyuncuları var ve izlemesi keyifli" dedi.

A Milli Takımımız UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup 4. maçında Litvanya'yı 2-0 yenerek gruptaki liderliğini ve gol yememe serisini sürdürmeye devam ediyor.

Maçın büyük bölümünde ay-yıldızlı ekibimiz topla oynama oranlarında lider olduğu için rakip takım kalemize neredeyse hiç yaklaşamadı.

"Türkiye bu grubun üstünde fantastik bir takım"

Karşılaşmanın ardından röportaj veren Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, "Öncelikli Türkiye'yi tebrik ediyoruz. Türkiye bu grubun üstünde fantastik bir takım. Genç oyuncuları var ve izlemesi keyifli. Buraya geç geldik ve oyuncularım ellerinden geleni yaptı. Stefan Kuntz'u ve takımını tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Teknik Direktörünüzü kıskanıyorum"



Galibiyet için Türkiye’yi tebrik ettiğini söyleyen Litvanya Teknik Direktörü Valdas Ivanauskas, “Türkiye’nin iyi bir takımı var. Teknik Direktörünüzü kıskanıyorum, elinde önemli bir potansiyel var. Türkiye’ye olan seyahatimizle ilgili tüm detayları anlatsam korkunç bir tecrübe olduğunun farkına varacaksınız. Buna rağmen takımımız iyi bir mücadele gösterdi. Buna rağmen takım olarak elimizden gelenin en iyisini yaptık” dedi.