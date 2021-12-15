Valencia, derbi için yoğun çalışıyor

Valencia, derbi için yoğun çalışıyor

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Enner Valencia, hafta sonu oynanacak derbi öncesi çalışmalarını sıklaştırdı.

Süper Lig'in 17. haftası dev derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, pazar günü evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Gaziantep'ten geç saatte İstanbul'a dönen ve dünü izin yaparak geçiren Fenerbahçe, pazar günü oynayacağı Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına bugün başlayacak. Tüm futbolculardan idmanlara tam katılım ve konsantrasyon istendi.

DERBİ KADROSUNA GİRMEK İÇİN ÇABALIYOR

Fenerbahçe'de geçtiğimiz hafta sakatlığı atlatan Enner Valencia, antrenmanlara başlamıştı.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan uzak kalan Enner Valencia'nın, maç kadrosuna girebilmek için yoğun çaba harcadığı öğrenildi. Ekvadorlu, en son 30 Ekim'deki Konya maçında oynamıştı.