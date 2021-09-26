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    Valencia: Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım

    Fenerbahçeli Enner Valencia, Hatayspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2021 - 18:34
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    Valencia: Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım

    Fenerbahçe'nin Hatayspor'u 2-1 yendiği maçta iki asist yapan Enner Valencia açıklamalarda bulundu.

    "HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

    Karşılaşmayı değerlendiren Enner Valencia "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hatayspor iyi bir takım ama şükürler olsun ki 3 puanı aldık. Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım. Elimden geleni yaptım ve kazandığımız için mutluyum." dedi.

    Valencia: Fenerbahçe için her şeyi yapmaya hazırım #1

    "MUTLUYUM"

    Taraftarların desteği hakkında da konuşan Enner Valencia "Taraftarın desteğinden mutluyum. Her şeyi onları mutlu etmek için yapıyoruz. İnanılmaz destek veriyorlar. Sene sonunda onlara güzel bir şeyler hediye etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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