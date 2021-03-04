Valencia ve Fulham, Fenerbahçeli Aziz Eren'in istiyor

Fenerbahçe'nin 14 yaşındaki genç yeteneği Aziz Eren Balaban, Valencia ve Fulham'ın transfer listesine girdi. İspanyollarla yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Dikilitaş Spor Kulübü'nden Beşiktaş altyapısına, oradan da Fenerbahçe'ye geçen Aziz Eren Balaban, Avrupa'ya transfer olabilir.

14 yaşındaki oyuncu, İspanyol Valencia ile İngiliz Fulham'ın radarına girdi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU SONUÇLANDI

Fenerbahçe U14 takımında gösterdiği performansla Valencia'nın dikkatini çeken Balaban için ailesi ve menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu sonuçlandığı belirtildi.

Aziz Eren Balaban'dan şık gol - İZLE

İngiliz ekibi Fulham yetkililerince de izlenen yetenekli oyuncu için, her iki kulüpten olumlu rapor hazırlandığı öğrenildi.

Gelecek sene oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp, ailesi ve menajerinden dönüş bekliyor.