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    Valencia'dan Pereira'ya: 11'e dönmek istiyorum

    Fenerbahçe'de Enner Valencia, Frankfurt maçı öncesi dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 15.09.2021 - 10:00
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    Valencia'dan Pereira'ya: 11'e dönmek istiyorum

    Fenerbahçe'de Enner Valencia, ülkesinden geç geldiği için Sivas maçına yedek başlamıştı.

    Enner Valencia, 59'da oyuna dahil olsa da yorgunluğun etkisiyle fazla varlık gösteremedi. Tecrübeli futbolcu, Frankfurt maçı öncesi dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi.

    Valencia dan Pereira ya: 11 e dönmek istiyorum #1

    "İLK 11'DEKİ YERİME DÖNMEK İSTİYORUM"

    Tecrübeli futbolcu, dünkü antrenmanda hazır olduğunu gösterdi. Çift kale maçta birbirinden güzel goller atan Valencia, hocası Pereira'ya, "İlk 11'deki yerime dönmek istiyorum." mesajı gönderdi.

    Başarılı oyuncunun Berisha'nın yerine oynaması muhtemel.

    Valencia dan Pereira ya: 11 e dönmek istiyorum #2

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