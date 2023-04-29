Valencia'dan sakatlık sonrası ilk açıklama: İyi hissediyorum

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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşmış, sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.



Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak konuştu.

Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönen Enner Valencia şu ifadeleri kullandı:

"İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz"