Valencia'dan sakatlık sonrası ilk açıklama: İyi hissediyorum

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Sivasspor ile karşılaşmış, sarı-lacivertliler karşılaşmadan 3-1'lik skorla galip ayrılmıştı.
Fenerbahçe forması giyen Enner Valencia, Sivasspor maçında yaşadığı sakatlıkla ilgili olarak konuştu.
"İyi hissediyorum kendimi"
Maçın ardından takımla birlikte İstanbul'a dönen Enner Valencia şu ifadeleri kullandı:
"İyiyim. Tanrı'ya şükür iyi hissediyorum kendimi. Daha çok 3 puanı aldığımız için mutluyum. Gollere baktım ama maçı izleyemedim hastanede. Goller hoşuma gitti ama 3 puan daha çok hoşuma gitti çünkü şampiyonluk savaşında yolumuza devam ediyoruz"
"Ailem iyi olduğumu biliyor"
Ekvadorlu golcü, iyi olduğunu ailesinin de bildiğini belirterek, "Ailemle konuştum, iyi olduğumu biliyorlar." sözlerini kullandı.
Maçın 7. dakikasında sakatlandı, hastaneye kaldırıldı
Sivasspor ile oynanan maçın 7. dakikasında sakatlanan Enner Valencia, ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Ekvadorlu golcünün hastanede çekilen tomografisi temiz çıkmıştı.