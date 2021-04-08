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    Valencia'dan şık frikik golü

    Valencia'dan şık frikik golü

    Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Valencia'dan şık bir frikik golü geldi.
    • Haber Merkezi
    • 08.04.2021 - 19:33
    • Güncelleme : 08.04.2021 - 19:49
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    Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor.

    Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'de tek parola galibiyet.

    VALENCIA'DAN HARİKA FRİKİK GOLÜ

    18. dakikada sahneye çıkan Valencia Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.

    Tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de Valencia, harika bir frikik golüyle fileleri havalandırdı.

    Valencia dan şık frikik golü #1

    Valencia dan şık frikik golü #2

    Valencia dan şık frikik golü #3

    Valencia dan şık frikik golü #4(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)

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