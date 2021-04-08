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Valencia'dan şık frikik golü
Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Valencia'dan şık bir frikik golü geldi.
- Haber Merkezi
- 08.04.2021 - 19:33
- Güncelleme : 08.04.2021 - 19:49
Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'la karşılaşıyor.
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Fenerbahçe'de tek parola galibiyet.
VALENCIA'DAN HARİKA FRİKİK GOLÜ
18. dakikada sahneye çıkan Valencia Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçiren golü attı.
Tehlikeli bir noktada serbest vuruş kazanan Fenerbahçe'de Valencia, harika bir frikik golüyle fileleri havalandırdı.
(Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır)