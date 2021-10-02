Valentin Rosier: Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum

Beşiktaş'ın Sivasspor'u 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Rosier yaptığı açıklamada, "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu takım çok değerli, Beşiktaş için elimden geleni her zaman yapacağım." dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, evinde Sivasspor'u ağırladı. Siyah-beyazlılar mücadeleyi Güven Yalçın'ın 2 golüyle kazandı.

Maçın ardından Valentin Rosier, açıklamalarda bulundu.

"TAKIM HALİNDE OYNADIK VE KAZANDIK"

Karşılaşmayı değerlendiren Valentin Rosier "Söylenecek çok fazla şey yok. Onu asiste çeviren, Güven Yalçın'ın müthiş vuruşu. Güven Yalçın'ı iki golü nedeniyle tebrik ederim. Serdar Saatçi'yi de tebrik ederim. Takım halinde oynadık ve takım olarak kazandık." dedi.

Valentin Rosier ayrıca "Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum. Bu takım çok değerli, Beşiktaş için elimden geleni her zaman yapacağım." ifadelerini kullandı.