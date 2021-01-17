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    Valentin Rosier: Beşiktaş marşları çok güzel

    Beşiktaşlı futbolcu Valentin Rosier, Galatasaray'ı 2-0 yendikleri maçı değerlendirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.01.2021 - 21:35
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    Valentin Rosier: Beşiktaş marşları çok güzel

    Valentin Rosier, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 2-0 yendiği maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    "ÇOK MUTLUYUM"

    Sağ bek oyuncusu maç sonu sözlerinde: "Çok mutluyum. Zirvede kalabilmek için kazanmamız gereken önemli bir maçtı. Takım halinde iyi iş çıkardık. Bu sonuçtan ötürü çok mutluyum. Beşiktaş marşları çok güzel. Türkçe bilmesem de birkaç tanesine eşlik etmeye çalıştım. Galibiyet güzel ama artık önümüzdeki maça odaklanacağız." dedi.

    Valentin Rosier: Beşiktaş marşları çok güzel #1

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