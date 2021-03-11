Valentin Rosier: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan transfer ettiği Valentin Rosier, siyah-beyazlı takımda uzun yıllara kalarak kupalar kazanmak istediğini söyledi.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu etkili görüntüyle alkış toplayan Valentin Rosier, takım çalışmalarında da hız kesmiyor.

Fransız sağ bek, hafta boyunca yapılan antrenmanlarda performansıyla en ön plana çıkan isim olmayı başardı.

Kulüple sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Rosier, gelecek sezonda da yoluna Kartal'da devam etmek istediğini söyledi.

"BEŞİKTAŞ'TA ÇOK MUTLUYUM"

Bu konuda yönetimle görüşen başarılı oyuncunun, "Beşiktaş'ta çok mutluyum ve burada kalarak şampiyonluklar yaşamak istiyorum." dediği belirtildi.