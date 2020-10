Valentin Rosier: Burada uzun yıllar kalmak isterim

Beşiktaş'ın Sporting Lisbon'dan kiraladığı Valentin Rosier, basın mensuplarının karşısına çıktı. 24 yaşındaki sağ bek Beşiktaş'ta kalmak istediğini ifade etti.

Beşiktaş'ın yeni transferi Valentin Rosier, Nevzat Demir Tesisleri'nde bir basın toplantısı düzenledi.

"İlk maçım genel anlamda güzel geçti. Kişisel olarak değil takım olarak güzel işler yaptık. 10 kişi kaldıktan sonra zorlanmamıza rağmen güzel bir galibiyet aldık. Mutluluk verici bir başlangıç oldu benim için."





"BELİMDE BİR AĞRI VAR AMA MAÇA YETİŞİRİM"

"Taraftarlarımız performansımdan memnun kaldıysa ne mutlu bana. En iyi performansım bu değil. Daha iyi olacağım. Belimde ciddi bir problem yok. Sadece küçük bir ağrım var. Pazar gününe yetişeceğimi düşünüyorum."

"BURADA UZUN YILLAR KALMAK İSTERİM"

"Buraya gelirken tercih yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın Türkiye'nin en büyük kulübü olduğunu biliyordum. Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Gerekli koşullar oluşunca burada uzun süre kalmak isterim. Ama önemli olan bu sezon gösterdiğim performans."





"İNGİLİZCE DERSLERİ ALMAYA BAŞLADIM"

"Takımda atmosfer gayet iyi. Fransızca konuşan 5 oyuncu var bu benim için avantaj. Ben de İngilizce dersleri almaya başladım takımla iletişimimi arttırmak için. Her şey olumlu ilerliyor şu anda. Farklı mevkilerde de oynayabiliyorum. Hocamız nerede görev verirse orada oynayabilirim."

"KENDİMİ GELİŞTİRMEK İÇİN BURADAYIM"

"Dövmemin anlamı kendisini anlatıyor zaten. İnsan olarak neysem oyum. (I am who i am) İnsan olarak ve futbolcu olarak geliştirmem gereken şeylerin olduğunu biliyorum ve bunları geliştirmek için buraya geldim."





"SAĞ BEKİM AMA GÖREV VERİLİRSE SOL BEK OYNARIM"

"Sporting'de değil ama Dijon'da sol bek oynadım. Bundan rahatsız değilim, sağ bekte oynamayı tercih ederim ama takıma katkı vereceksem sol bekte de oynarım. Takım için adaptasyonumuz gayet yüksek. Fransızca konuşan oyuncularla daha çok konuşuyoruz ama takımın tamamıyla iletişimimim gayet iyi."

"GOL ATMAMAK PROBLEM DEĞİL"

"Kariyerimde golüm yok doğru. Bu benim için sorun değil. Önceliğim arkadaşlarıma pozisyon yaratmak ve gol attırmak. Sahaya çıkarken takım arkadaşlarıma pozisyon oluşturmayı daha çok seviyorum. Henüz gol atmamış olmam benim için sorun değil."





"İYİ ÇALIŞAN TAKIMLAR İÇİN 21 TAKIM SORUN OLMAZ"

"Buraya geleli çok uzun zaman olmadı ama taraftar kitlesinin büyüklüğünü görebiliyorum. Bu benim motivasyonumu yükseltiyor. Türkiye'de futbol insanların hayatında çok büyük yer tutuyor. Tercihimde bu da etkiliydi. Ligin 21 takımla oynanması zorlu değil. Biz futbol oynamak için para kazanıyoruz. İyi antrenman yaparsanız çok sayıda maç yapmak zorluk oluşturmaz. Biz de iyi antrenman yapıyoruz. Bu bizim için sorun değil"

"KIRMIZI KART DENGEMİZİ BOZDU"

"Denizli'de kırmızı kart dengemizi bozdu. 3-0'a kadar çok koştuk ve skoru rahat bulduk ama 10 kişi kaldıktan sonra tedirginlik oldu. Sonuç olarak istediğimizi almamız mutluluk verici."

"İSTANBUL'U ÇOK SEVDİM"

"İstanbul'da çok zorlu yaşamadım. Tek zorluk iletişim bariyeri olabilir. Gelmeden önce burayı bilmiyordum ama insanların ne kadar sıcak ve dost yanlısı olduğunu gördüm. Ailem ve arkadaşlarım da aynı fikirde. İstanbul'a karşı görüşlerim tamamen pozitif."





"GELECEĞİM BELİRSİZ"

"Buraya kiralık geldim. Geleceği görmek zor. Burada huzurlu ve mutluyum. Beşiktaş'ın vakti geldiğinde beni isteyip istemeyeceğini bilmiyorum. Zamanı geldiğinde bunları konuşuruz."

"MBAPPE KADAR HIZLI DEĞİLİM AMA..."

"Transferim 'Speedy Gonzales' ile duyuruldu. Eğlenceli bir işti. Mbappe kadar olmasam da hızlı bir futbolcuyum. Bunu göstermenin zamanı geldi."