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    Valentin Rosier İmzayı attı

    Valentin Rosier İmzayı attı

    Beşiktaş'ın yeni transferi Fransız sağ bek Valentin Rosier, siyah beyazlı ekiple sözleşme imzaladı.
    • Haber Merkezi
    • 31.07.2021 - 00:17
    • Güncelleme : 31.07.2021 - 00:55
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    Dün akşam İstanbul'a gelen Valentin Rosier'de mutlu sona ulaşıldı.

    Siyah-beyazlılar 2021-22 sezonu transfer çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz sezon takımın elde ettiği çifte şampiyonlukta pay sahiplerinden biri olan Valentin Rosier ile yeni sözleşme imzaladı.

    Başkan Ahmet Nur Çebi, makamında ağırladığı Valentin Rosier’e “Yuvana hoş geldin” diyerek başarılar diledi.

    "ÇOK SEVDİK BE ABİ"

    Siyah-beyazlı kulüpten de transferle ilgili, "Kulübümüze yeni dönemde de önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız; Beşiktaşımıza duyduğu derin aidiyet ve sergilediği özverili performansla taraftarlarımızın gönlünde taht kuran Valentin Rosier’e yuvana hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" denildi.

    Transfer sosyal medya hesabından duyururken Beşiktaş'ın eski tribün lideri Mehmet Işıklar’la (Optik Başkan) özdeşleşen ‘Çok sevdik be abi’ ifadeleri kullanıldı.

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