Valentin Rosier: İnşallah şampiyon oluruz

Beşiktaş'ın yeni sağ beki Valentin Rosier, oyun tarzından bahsetti ve sezon sonunda mutlu sona ulaşmak istediklerini söyledi.

Beşiktaş'ın Sporting Lizbon'dan kiraladığı Fransız sağ bek Valentin Rosier, BJK TV'te konuştu.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLURUZ"

Hem hücum hem de savunma yönünün olduğunu vurgulayan Rosier, "Burada olduğum için çok memnunum. Böyle bir kulüpte olmak ve oynamak çok güzel olacak. Savaşçı ve hızlı bir futbolcuyum. Oyunu tek yönüyle oynamıyorum. Hem hücum hem savunmada elimden geleni yapacağım. Beşiktaş'ın ve taraftarın popülartiesini daha önceden biliyordum. İnşallah sezon sonunda da şampiyon oluruz." ifadelerini kullandı.