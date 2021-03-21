Valentin Rosier: İstanbul, Paris'ten daha güzel

Beşiktaş'ın başarılı sağ beki Valentin Rosier, Türkiye'nin en iyi takımında oynadığını söyledi. Fransız oyuncu, İstanbul ile Paris'i de kıyasladı.

Beşiktaş'ta sezonun en önemli transferlerinden biri haline gelen ve istikrarlı performansıyla taraftarlarını mutlu eden Valentin Rosier, France Football'a konuştu.

Fransız sağ bekin sözleri şu şekilde:

"Kariyerimdeki ilk golümün gelmesi çok zaman aldı, 4 yılı buldu. Ama önemli bir gol attım, Konyaspor'a karşı 1-0 kazandığımız maçtaki golü attım. 11'e karşı 10'duk ve 0-0'dı. Bir defans oyuncusu olarak görevim daha çok asist yapmak ancak gol atmak da güzel. Kupada bir de sol ayağımla gol attım, bu da unutulmasın."

"TÜRKİYE'DE MACERAM ÇOK İYİ GİDİYOR"

"Türkiye'de maceram çok iyi gidiyor, düşündüğümden daha da iyi. En başlarda Türkiye'ye gelmekte tereddütlüydüm çünkü bilmiyordum. Ancak çok iyi çıktı, ligde lideriz ve kupada da finaldeyiz. Olabilecek en iyi nokta."





"TEK HEDEF ŞAMPİYON OLMAK"

"Beşiktaş'ta herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor, birbiriyle gülüşüyor, şakalaşıyor. İyi bir birlikteliğimiz var, herkes birbirini anlıyor. İyi oyuncularımız, iyi takımımız var. Bunların hepsi iyi sonuçların gelmesini sağlıyor. Hocaya, çalışanlara, diğer oyunculara güveniyorum. Her şey bir araya geldiğinde sonuçlar da geliyor. En güzeli iki kupayı birden almamız olur. Tek hedef şampiyon olmak."

"BEŞİKTAŞ TARAFTARININ NE KADAR HARİKA OLDUĞUNU BİLİYORUM"

"Seyircilerin olmaması üzücü çünkü Beşiktaş taraftarlarının ne kadar harika olduğunu biliyorum. Bu sezon bile bazen stadın önüne, idman sahasına, otele gelip tezahüratlar yaptılar. Umarım taraftarları daha iyi tanıma şansını da yakalarım."





"Aboubakar, N'Koudou, Nsakala, Ghezzal gibi oyuncularla birlikte olmak güzel. Aynı dili konuşan bir grubumuz var. Bu bir avantaj. Hepsi iyi insanlar ve ben de onlarla tanıştığım için çok mutluyum."

"İSTANBUL, PARİS'TEN DAHA İYİ"

"İstanbul, Paris'ten daha iyi. Çok büyük, çok güzel yerler var. İnsanlar çok yardımsever. Açıkçası ben İstanbul'u çok sevdim."

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ TAKIMINDAYIM"

"Dijon'da oynadığım seviyeden daha iyiyim, daha komple bir oyuncuyum. Yıllar geçtikçe tecrübe edindim. Dijon ile Ligue 1'deydim ama 'küçük' bir takımdaydım. Şimdi Türkiye'nin en iyi takımındayım."

"Sezon sonunda kendimi iyi ve özgüvenli hissedeceğim bir yere gitmek isterim. Şu anda sezonu Beşiktaş'ta tamamlayıp şampiyon olmaya odaklandım ama sonrasını göreceğiz."