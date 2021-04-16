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    Valentin Rosier: Müsterih olun şampiyon olacağız

    Beşiktaş'ın sağ beki Valentin Rosier, Ankaragücü maçı sonrasında konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2021 - 21:24
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    Valentin Rosier: Müsterih olun şampiyon olacağız

    Beşiktaşlı futbolcu Rosier, Ankaragücü ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

    "MÜSTERİH OLUN..."

    Beşiktaş'ın şampiyon olacağını ifade eden Rosier, "Üzgünüz. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Şampiyon olacağız. Bu geri dönüşü yapacağız, bu sadece bir puan kaybı. 2-0'dan sonra skoru korumamız gerekiyordu ama o andan itibaren gerekli dirayeti gösteremedik. Herkes müsterih olsun, Beşiktaş şampiyon olacak" şeklinde konuştu.

    Valentin Rosier: Müsterih olun şampiyon olacağız #1

    "BENCE FAUL YOKTU"

    Attığı golün iptal edilmesi hakkında da konuşan Rosier, "Hakemin faul gerekçesiyle vermediği bir goldü, ben bir temasta bulunmadım ama hakem bu şekilde uygun gördü ama bence bir faul yoktu" dedi.

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