Valentin Rosier: Stadı her maç dolu görmek istiyoruz

İHA

Yeni sezon hazırlıklarını Almanya’nın Grassau kentinden sürdüren Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş’ta takımın Fransız savunmacısı Valentin Rosier, açıklamalarda bulundu.

Geçirdikleri kamp dönemini değerlendiren Fransız futbolcu, şu şekilde konuştu:

Geçen sezon hakkında da konuşan Rosier, takım halinde bazı şeyleri eksik yaptıklarını dile getirerek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Yeni sezonda taraftara destek çağrısında bulunan başarılı futbolcu, şu ifadeleri kullandı:

Onların desteğine her zamanki gibi çok ihtiyacımız var. Burada 3. senemi geride bıraktım. Onların bu takım için ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyorum. taraftarın bizden ne kadar büyük beklentilere sahip olduğunu da biliyorum. Onların desteği bizim için her zaman çok önemli. taraftarımızın bu sene bize inanmasına çok ihtiyacımız var. Onları bu sezon her maçta tribünlerde görmek ve stadımızı her maç dolu görmek istiyoruz. Bize inanıp destek verirlerse biz sahada biraz daha güçlüyüz ve biraz daha inanıyoruz yapabileceğimiz şeylere. Onların desteğine kayıtsız şartsız ihtiyacımız var.