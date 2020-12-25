Valentin Rosier: Taraftarın kalmamı istemesi çok güzel

Ankaragücü maçında iyi bir performans sergileyen Valentin Rosier, karşılaşmanın ardından takımda kalıp kalmayacağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından konuşan Fransız sağ bek Rosier, "Burada bireysel performansımdan bahsetmek doğru olmaz. Kollektif olarak çok iyiydik. Rakip iyiydi. Alanları iyi kapattılar. Bizi iyi kontrol ettiler. Takım olarak pozitif işler yaptık. Şimdi bu ivmeyi devam ettirerek ilk sıraya yerleşmeliyiz." dedi.

"BUNLARI DUYMAK ÇOK GÜZEL"

"Beşiktaş taraftarı ayrılmanı istemiyor." şeklindeki bir mesaja da cevap veren Rosier, "Bunu duymak çok güzel. Pozitif işler yapıyorum ki böyle bir sevgi var. Transferimle menajerim ve kulüpler ilgilenir. Bunları duymak güzel ama ben işime odaklanıyorum." ifadelerini kullandı.