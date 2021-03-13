Valentin Rosier: Temas sevmeyenler buz pateni izlesin

Valentin Rosier, Başakşehir maçında kart görmesi gerektiğini söyleyenlere Twitter hesabı üzerinden cevap verdi.

Süper Lig'de Başakşehir'i 3-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, Valentin Rosier bir paylaşımda bulundu.

Fransız sağ bek, sarı kart eleştirilerine sert bir dille cevap verdi.

"BİZ KARTALIZ, AVLANIYORUZ"

24 yaşındaki savunmacı, “Her maç ‘Rosier kart görmeliydi’ diyorlar. Futbol temas sporu. Bu teması sevmeyenler artistik buz pateni izlesin. Biz kartalız ve burada avlanıyoruz.” ifadelerini kullandı.