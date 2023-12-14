Valentin Rosier ve Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş'a kötü haber
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Süper Lig'de zor zamanlar geçiren Beşiktaş, yönetim değişikliğinin ardından 5 oyuncuyu kadro dışı bırakmıştı.

Eric Bailly, Rachid Ghezzal, Jean Onana, Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier'in takımdan uzaklaştırılmasının ardından çalışmalarına devam eden Hasan Arat ve kurmayları bugün kötü bir haber aldı.

Orta Çizgi'nin haberine göre; siyah-beyazlıların kadro dışı bıraktığı isimlerden Aboubakar ve Rosier'in geçmiş alacakları nedeniyle kulübe ihtarname çektiği öğrenildi.

Beşiktaş yönetiminin bu hamle sonrası ne yapacağı merak ediliyor.

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Aboubakar ve Rosier'in rakamları

Aboubakar bu sezon siyah-beyazlı formayla çıktığı 22 maçta 11 gol 3 asistle oynamıştı.

Rosier ise 21 maçta 2 asist yapabilmiş performansıyla eleştiri almıştı.

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