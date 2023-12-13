Valentin Rosier ve Vincent Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi! Sınırları zorladılar

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Süper Lig'de konuk ettiği Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş'ta, derbinin ardından kadro dışı kararı alınmıştı.
Alınan karar sonrası Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal, Jean Onana, Eric Bailly süresiz kadro dışı bırakılmıştı.
Öte yandan Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın kadro dışı kararının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.
Kahkaha atarak sohbet etmeleri kızdırdı
Haberde; Valentin Rosier'nin, derbi sonrası soyunma odasında Vincent Aboubakar ile kahkaha atarak sohbet etmesinin bardağı taşırdığı aktarıldı.
Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly'nin ise takımda disiplini sağlamak adına kadro dışı bırakıldığı vurgulandı.
Beşiktaş, yarın UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki son maçında Lugano deplasmanına çıkacak.
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