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Valentin Rosier ve Vincent Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi! Sınırları zorladılar

Valentin Rosier ve Vincent Aboubakar'ın kadro dışı kalma sebebi! Sınırları zorladılar Beşiktaş, Fenerbahçe derbisinin ardından Aboubakar ve Rosier de dahil 5 futbolcuyu kadro dışı bırakmıştı. Siyah-beyazlıların kadro dışı kararının perde arkasında yaşananlar ortaya çıktı.